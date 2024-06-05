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Нойер — о матче с Украиной: надеюсь, на Евро-2024 Германия будет забивать

Нойер — о матче с Украиной: надеюсь, на Евро-2024 Германия будет забивать
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Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер подвёл итоги товарищеского матча со сборной Украины (0:0).

«Я очень рад, что вернулся в сборную и смог сыграть свой первый за долгое время международный матч. К сожалению, голов мы не увидели, но я надеюсь, что на групповом этапе Евро всё будет по-другому. Мы были стабильны в этой игре, доминировали и сохраняли спокойствие. В обороне Германия проявила себя с лучшей стороны», — приводит слова Нойера Sky Sport.

Напомним, товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоялся в понедельник, 3 июня. Встреча прошла на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Вальтером Альтманом из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом (0:0).

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