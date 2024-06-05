«Новосибирск» будет переименован в «Сибирь» с начала нового сезона

Футбольный клуб «Новосибирск» будет переименован в «Сибирь» с начала сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Сразу после окончания сезона-2023/2024 АНО «ФК «Новосибирск» получит название АНО «ФК «Сибирь». В документах Российского футбольного союза переименование произойдёт ориентировочно в 20-х числах июня», — написано в заявлении клуба.

«Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия «Сибирь» нашей футбольной команде. С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010 году играл в финале Кубка России, Премьер-Лиге и Лиге Европы», — сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Новосибирск» выступает в группе Золото дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда имеет шансы выйти в Мелбет Первую лигу. В заключительном туре сезона-2023/2024 «Новосибирск» встретится с песчанокопской «Чайкой» 8 июня.