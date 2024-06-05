Глава РФС Александр Дюков: в России интерес к европейскому футболу падает

Президент РФС Александр Дюков заявил, что российские болельщики теряют интерес к европейскому футболу в связи с отстранением отечественных команд от международных турниров.

«Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился. Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следят за Лигой чемпионов и другими турнирами. Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф, а до этого не смотрели. Поскольку российские клубы не принимали участие в Лиге чемпионов, то и интерес к ней начал пропадать», — приводит слова Дюкова Sport24.

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2023/2024 стал санкт-петербургский «Зенита». Отметим, что с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, а российские команды не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.