Хавбек «Байера» Флориан Вирц высказался о своём будущем

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц заявил, что сейчас не время обсуждать его будущее.

«Все знают, что у меня контракт. Сейчас не время говорить об этом. Я прекрасно провожу время в Леверкузене, чувствую себя хорошо. Прямо сейчас я целиком и полностью сосредоточен на чемпионате Европы — 2024. Всё остальное не имеет значения», — приводит слова Вирца испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, в завершившемся сезона Вирц забил 11 голов и сделал 11 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги. «Байер» в итоге стал чемпионом Германии. Действующее трудовое соглашение Флориана с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.