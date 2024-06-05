Футбольный Гала-матч ПМЭФ завершился вничью

Сборная ПМЭФ сыграла вничью с медийной сборной России в футбольном матче в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. «Лига Ставок Гала-матч ПМЭФ-2024» прошёл на стадионе «Петровский».

За команду ПМЭФ отличился заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев. В конце матча счёт сравнял бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков.

За сборную форума на поле также вышли заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев и председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев. Команду усилили Алексей Березуцкий, Павел Погребняк, Алексей Игонин и голкипер Владимир Габулов. Главным тренером команды стал Валерий Газзаев, под руководством которого ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.

Медийную сборную России, впервые сформированную Российским футбольным союзом, на поле вывели известные бывшие футболисты национальной команды Дмитрий Сычёв, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Александр Самедов. Также в состав команды вошли олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман El Classico Попков, звёзды шоу-бизнеса и представители медиаиндустрии. Тренером стал экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников.

По итогам матча лучшим защитником признан Алексей Березуцкий, лучшим полузащитником – Денис Глушаков, а лучшим форвардом – Алексей Михеев.

Футбольная программа на ПМЭФ будет продолжена. Легенды сборной России также примут участие в работе стенда РФС, который второй год подряд будет представлен на выставке ПМЭФ. Вечером 7 июня в лофт-пространстве «Введенский» будет организован просмотр товарищеского матча сборных Беларуси и России, который пройдёт в Минске. Вместе с участниками форума матч посмотрят бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Андрей Аршавин, Александр Самедов и другие звёзды футбола и шоу-бизнеса.

8 июня участники Форума смогут посетить матч за женский Суперкубок России «Зенит» – ЦСКА на «Газпром Арене».

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Ознакомиться с программой Игр можно на сайте https://forumspb.com/meropriyatiya-pmef/sporting-programme/

Все новости о спортивных мероприятиях ПМЭФ: https://t.me/Sport_Roscongress.