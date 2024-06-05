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«Оренбург» объявил об уходе Владимира Обухова

«Оренбург» объявил об уходе Владимира Обухова
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Нападающий Владимир Обухов покинул «Оренбург». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Завершился контракт и не будет продлён с нападающим Владимиром Обуховым. Владимир провёл за нашу команду 45 матчей и 13 раз отметился забитыми голами.

ФК «Оренбург» благодарит Владимира за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 32-летний Владимир Обухов провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

«Оренбург» завершил сезон чемпионата России на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко после 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).

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