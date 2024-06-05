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Ибраима Сиссе покинул «Урал»

Ибраима Сиссе покинул «Урал»
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Полузащитник Ибраима Сиссе покинул екатеринбургский «Урал» после завершения срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Наш клуб и гвинейский футболист не стали продлевать трудовое соглашение. Опорный полузащитник пришёл в «Урал» в сентябре 2022 года, когда команда находилась на последнем месте в Премьер-Лиге, и помог переломить ситуацию. Он провёл 52 игры за «Урал» в РПЛ и розыгрышах Кубка России, в которых отметился одним мячом.

Мы благодарим Сиссе за время, проведённое в «Урале», и желаем успехов в продолжении карьеры!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Ибраима Сиссе провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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