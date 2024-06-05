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«Ростов» объявил планы на летнее межсезонье

«Ростов» объявил планы на летнее межсезонье
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Футбольный клуб «Ростов» официально объявил планы на летнее межсезонье. Так, команда выйдет из отпуска 17 июня. Летние сборы жёлто-синих пройдут в Ростове-на-Дону, информирует пресс-служба ростовчан.

Отмечается, что в рамках предсезонных сборов запланировано шесть контрольных матчей. Соперники будут объявлены позже.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место. В заключительном, 30-м туре РПЛ донской клуб играл с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра выступил Виталий Мешков. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

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