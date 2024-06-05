Лахиялов: можно было доверить ЦСКА Игнашевичу, как «Зенит» доверили Семаку

Бывший футболист «Терека» (ныне — «Ахмат») Шамиль Лахиялов считает, что ЦСКА мог бы пригласить на должность главного тренера Сергея Игнашевича. Напомним, ранее армейцы объявили о договорённости с экс-тренером «Локомотива» Марко Николичем.

«Сколько иностранцев ни приезжает тренировать клубы РПЛ в последние годы, чемпионат неизменно выигрывает Семак. Когда его назначали главным тренером в «Зенит», он не добился к тому времени успехов на тренерском поприще. Не сказать, что сейчас Игнашевич сильно это заслуживает, но можно было бы доверить ему ЦСКА, как в своё время Семаку доверили «Зенит», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

2 июня пресс-служба «Балтики» объявила, что Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия трудового договора. Сергей Игнашевич возглавил калининградцев в октябре 2021 года. Под его руководством команда провела 105 матчей, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу.