Григорий Иванов рассказал, где пройдут сборы «Урала»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах клуба на подготовку к новому сезону.

«Мы будем тренироваться на своей базе, никуда не поедем. До старта чемпионата осталось совсем немного. Ребятам ещё надо отдохнуть, так что нет никакого резона ехать куда-то на сборы. Мы уже третий год проводим сборы на своей базе», – приводит слова Иванова Metaratings.

Новый сезон екатеринбургский «Урал» проведёт в Мелбет Первой лиге. Команда покинула Российскую Премьер-Лигу после поражения в переходных матчах от тольяттинского «Акрона» (2:3 по сумме двух встреч). «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей.