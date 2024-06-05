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«Наполи» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера

«Наполи» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера
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Итальянский «Наполи» на своём официальном сайте объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком до 2027 года.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения. Также сообщалось, что в контракте Конте с клубом не будет предусмотрена компенсация тренеру в случае досрочного расторжения сотрудничества.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Наполи» провёл 38 матчей в итальянской Серии А, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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