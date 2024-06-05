В «Ахмате» рассказали, где планируют провести летние сборы команды

Советник президента по спортивным вопросам грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, что команда проведёт учебно-тренировочные сборы в Новогорске.

«Летние сборы «Ахмата» будут проходить в Москве, в Новогорске. Оба сбора пройдут там. 18 июня мы собираемся», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что новый контракт с главным тренером команды Магомедом Адиевым согласован. Срок контракта составит три года.