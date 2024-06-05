Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не будет руководить командой в июньских товарищеских матчах. Об этом сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

В июне Казахстан проведёт товарищеские матчи со сборными Армении и Азербайджана. К этим играм команду будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев. Напомним, о назначении Черчесова Казахстанская федерации футбола объявила в понедельник, 3 июня. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

С 2022 по 2024 год сборную Казахстана возглавлял Магомед Адиев. В апреле этого года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана.