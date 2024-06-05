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Ибраима Сиссе выступил с заявлением после ухода из «Урала»

Ибраима Сиссе выступил с заявлением после ухода из «Урала»
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Полузащитник Ибраима Сиссе выступил с заявлением после ухода из екатеринбургского «Урала». Он поделился эмоциями от этого события.

«Покидая «Урал» после двух замечательных лет, проведённых здесь, моё сердце тяжело и полно воспоминаний. Прежде всего я хотел бы поблагодарить моих товарищей по команде, персонал, сотрудников клуба и особенно болельщиков за их неоценимую поддержку на протяжении моего пути в «Урале». Выражаю большую признательность переводчику клуба, который был рядом со мной с самого начала. И отдельно хотел бы поблагодарить президента клуба, который дал мне возможность играть в этой замечательной команде и верил в меня с первого дня. Я тронут до глубины души и пишу эти слова от чистого сердца. Прощаясь с вами, я надеюсь, что однажды наши пути пересекутся вновь. Я люблю вас!» — приводит слова Сиссе пресс-служба «Урала».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Ибраима Сиссе провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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