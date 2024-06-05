Криштиану Роналду поздравил близнецов Еву и Матео с днём рождения

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил своих детей Еву и Матео с днём рождения.

«С днём ​​рождения, мои любимые Ева и Матео! Отец вас очень любит», — написал Роналду в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Роналду

39-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-Лиге. В квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года Роналду провёл девять матчей за сборную Португалии, в которых забил 10 мячей и оформил одну голевую передачу. Предыдущим клубом португальца был английский «Манчестер Юнайтед».