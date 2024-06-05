Мюллер — о безголевой ничьей с Украиной: Германия заслужила гол, но иногда такое случается

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер подвёл итоги товарищеского матча со сборной Украины (0:0).

«Жаль, что нам не удалось забить. Во втором тайме такие возможности у нас были, и я считаю, что сборная Германии заслужила гол по такой игре. Но иногда случается такое, что забить не получается», — приводит слова Томаса Мюллера Sky Sport.

Напомним, товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоялся в понедельник, 3 июня. Встреча прошла на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Вальтером Альтманом из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом (0:0).