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Мюллер — о безголевой ничьей с Украиной: Германия заслужила гол, но иногда такое случается

Мюллер — о безголевой ничьей с Украиной: Германия заслужила гол, но иногда такое случается
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Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер подвёл итоги товарищеского матча со сборной Украины (0:0).

«Жаль, что нам не удалось забить. Во втором тайме такие возможности у нас были, и я считаю, что сборная Германии заслужила гол по такой игре. Но иногда случается такое, что забить не получается», — приводит слова Томаса Мюллера Sky Sport.

Напомним, товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоялся в понедельник, 3 июня. Встреча прошла на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Вальтером Альтманом из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
03 июня 2024, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 0
Украина
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