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Агент Помазуна высказался о возможных вариантах продолжения карьеры вратаря

Агент Помазуна высказался о возможных вариантах продолжения карьеры вратаря
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о возможных вариантах развития карьеры футболиста.

«Буду ли предлагать Помазуна «Динамо»? Летом посмотрим. У него есть предложения в России, мы скоро определимся с будущим. Его сага в Екатеринбурге закончилась.

Рассмотрим ли вариант со «Спартаком»? Если будет реальный вариант, будем разговаривать», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Ранее «Урал» объявил, что не будет продлевать аренду Ильи Помазуна. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний вратарь провёл за «Урал» 29 матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Всего почти за четыре года в «Урале» Помазун провёл 117 матчей, 30 из которых отыграл «на ноль».

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