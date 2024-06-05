Сергей Семак: как долго у «Зенита» получится выигрывать, знает только господь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос по поводу доминации своей команды в Российской Премьер-Лиге. Напомним, «Зенит» становился чемпионом РПЛ в шести последних сезонах подряд.

— Сколько «Зенит» ещё будет доминировать в РПЛ?

— Мы же не играем ради доминирования. Мы играем ради болельщиков. Результат бывает лучше или хуже. Невозможно всегда всё выигрывать. Мы играем и делаем своё дело. А как долго получится выигрывать, знает только господь, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей и возглавила турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» и «Динамо» отстали всего на одно очко. Кроме этого, «Зенит» стал обладателем Кубка России. В Суперфинале турнира петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» — 2:1.