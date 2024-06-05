«Будет ситуация, как с Абаскалем». Валерий Овчинников — о Николиче в ЦСКА

Российский специалист Валерий Овчинников высказался о смене главного тренера в московском ЦСКА. Вчера, 4 июня, ЦСКА объявил о достижении договорённости с сербским специалистом Марко Николичем. Ранее армейцев возглавлял российский тренер Владимир Федотов. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на шестом месте.

«Не думаю, что с Федотовым поступили правильно. Да, Федотов выступил неудачно для ЦСКА в этом сезоне, но если уж его менять, то на Игнашевича. Он свой, родной. Но это опять те, кто занимается приглашениями, и я не про Бабаева или Гинера, там другие силы комплектуют команду. Думаю, пройдёт и это время, когда мы одних сербов приглашаем.

Подпишут такой контракт [c Николичем], как в «Спартаке», и будет ситуация, как с Абаскалем», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

Марко Николич известен в России по работе в московском «Локомотиве» в период с 2020 по 2021 год.