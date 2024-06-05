Защитник «Балтики» Маляров: без Латышонка не было бы этой сказки в Кубке России

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался о поражении своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России. Напомним, в решающей игре турнира калининградцы уступили «Зениту» со счётом 1:2, а решающий гол был забит на последних секундах встречи. По мнению Малярова, такой выдающийся турнирный путь «Балтики» в Кубке России был бы невозможен без заслуг голкипера Евгения Латышонка.

«Это было очень и очень обидное поражение. У нас был какой-то неописуемый фарт в Кубке, который на чемпионат особо не распространился, что уже верили в чудо. И всё это было во многом благодаря Жеке Латышонку, без него этой сказки не было бы.

Не знаю, как объяснить то, что не смогли в итоге победить, долгое время ведя в счёте. Это, наверное, уже тренеры разберут», — приводит слова Малярова «РБ Спорт».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.