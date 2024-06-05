Нагорных: контракт с Галактионовым будет рассчитан минимум на два года

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов продолжит работу, его новый контракт с клубом будет рассчитан как минимум на два года.

«Контракт с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будет продлён, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года. Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора сезона непосредственно в «Локомотиве», можно будет преобразовывать в результат», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым на два года. Михаил возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.