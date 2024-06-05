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Виктор Булатов: считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд

Виктор Булатов: считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд
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Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов высказался о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Я бы расширил. У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова». «Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» будут бороться в новом сезоне за повышение. Все эти команды могут играть по своим финансовым возможностям в Премьер-Лиге. Поэтому я считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд», – приводит слова Булатова Metaratings.

Сейчас в Российской Премьер-Лиге выступают 16 команд. К сезону-2024/2025 в лигу поднялись подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». В Первую лигу вылетели «Сочи», калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».

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