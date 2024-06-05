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Председатель «Ман Сити» Аль Мубарак высказался о будущем Хосепа Гвардиолы

Председатель «Ман Сити» Аль Мубарак высказался о будущем Хосепа Гвардиолы
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Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак высказался о будущем главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Напомним, действующий контракт испанского специалиста с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Пеп всегда был полностью предан этому клубу, полностью привержен каждому контракту, который он подписывал с нами. Решение о его будущем мы примем вместе, как делали и прежде. Не сомневаюсь, что найдём правильное решение, которое устроит и его, и нас», — приводит слова Аль Мубарака британское онлайн-издание Daily Mail.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством «горожане» завоевали 17 трофеев, включая Лигу чемпионов. Чемпионом Англии «Манчестер Сити» Гвардиолы становился шесть раз.

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