Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Факела» Котов ответил, где команда проведёт летние сборы

Спортдир «Факела» Котов ответил, где команда проведёт летние сборы
Комментарии

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов рассказал, где команда проведёт летние учебно-тренировочные сборы.

«Факел» будет проходить летние сборы в Воронеже на своей базе. Сборы стартуют 17-го числа», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 матчей. В игре заключительного, 30-го тура воронежцы дома обыграли «Ахмат» со счётом 2:0. Встреча прошла 25 мая. В составе «Факела» отличились Сергей Божин и Евгений Марков.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», на третьей строчке расположилось московское «Динамо».

Материалы по теме
Развязка в битве за выживание в РПЛ. «Балтика» — всё, а «Факел» спасся! Как это было
Развязка в битве за выживание в РПЛ. «Балтика» — всё, а «Факел» спасся! Как это было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android