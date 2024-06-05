Спортдир «Факела» Котов ответил, где команда проведёт летние сборы

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов рассказал, где команда проведёт летние учебно-тренировочные сборы.

«Факел» будет проходить летние сборы в Воронеже на своей базе. Сборы стартуют 17-го числа», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 матчей. В игре заключительного, 30-го тура воронежцы дома обыграли «Ахмат» со счётом 2:0. Встреча прошла 25 мая. В составе «Факела» отличились Сергей Божин и Евгений Марков.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», на третьей строчке расположилось московское «Динамо».