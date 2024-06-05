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Аршавин назвал ошибку «Зенита», не позволившую досрочно выиграть золото РПЛ в этом сезоне

Аршавин назвал ошибку «Зенита», не позволившую досрочно выиграть золото РПЛ в этом сезоне
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал ошибку сине-бело-голубых, которая не позволила им досрочно выиграть золото Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

«Зениту» нужно делать работу над ошибками. Если он её сделает, он также выиграет с преимуществом следующий сезон. Какие были ошибки? Некоторые трансферы и не нашли замену ни Малкому, ни Кузяеву равноценную. Какие трансферы? Я ещё хочу поработать в «Зените» (улыбается)», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, сине-бело-голубые по итогам минувшего сезона стали чемпионами России и обладателями Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл в шестой раз за последние шесть лет.

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