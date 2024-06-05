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Булатов: в РПЛ нет тех, кто может уехать играть в европейский топ-клуб и не затеряться

Булатов: в РПЛ нет тех, кто может уехать играть в европейский топ-клуб и не затеряться
Константин Тюкавин
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Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов считает, что в Российской Премьер-Лиге нет футболистов, готовых перейти в топовый европейский клуб.

«Можно ли ехать Тюкавину в Европу? Время у него есть, ему всего 21 год. Есть смысл рисковать и уезжать только в хороший европейский чемпионат, при условии, что лично тренер заинтересован в нём как в футболисте. Если пока останется в России, то точно ничего не потеряет.

К сожалению, у нас сейчас нет футболистов уровня Карпина, Мостового и Онопко. Нет тех, кто может уехать играть в топ-клуб и не затеряться там», – приводит слова Булатова Metaratings.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 21-летний Константин Тюкавин провёл 30 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил девять результативных передач.

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