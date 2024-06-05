Карпин: «Краснодар» и «Динамо» свою планку выполнили, «Зенит» недобрал очки

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по итогам сезона-2023/2024 в РПЛ.

«Краснодар» и «Динамо» набрали 56 и 55 очков. Эти команды свои очки набрали. Они и раньше набирали это же количество очков. Проблема не там. Они набрали те же очки, что набирали два или три года назад, не знаю, когда там «Краснодар» был вторым или третьим. Но команды, которые набирают 56, 55, 54 очка, занимают третье-четвёртое место. То есть гонки никакой нет. Они свою планку выполнили, «Зенит» недобрал очки, которые набирал последние пять лет», — заявил Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом России и обладателем Кубка страны стал «Зенит». Российскую Премьер-Лигу «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл в шестой раз за последние шесть лет.