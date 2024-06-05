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Источник: «Химки» покинут как минимум три футболиста

Источник: «Химки» покинут как минимум три футболиста
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Подмосковные «Химки» покинут бразильский защитник Лео Андраде и нападающие Кирилл Панченко и Артём Кулишев. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, скорее всего, «Химки» покинет и казахстанский защитник Лев Скворцов, у которого закончился контракт. Отмечается, что проходят переговоры о новом соглашении, но в тренерском штабе не рассчитывают на футболиста в Российской Премьер-Лиге. Кроме этого, срок контракта завершился и у нападающего Аршака Коряна. Решение по его будущему будет приниматься после сборов. Также в свои клубы вернутся арендованные игроки: нападающий Владислав Яковлев — в ЦСКА, защитник Юрий Журавлёв — в «Уфу».

В сезоне-2023/2024 «Химки» стали победителем Мелбет Первой лиги. В новом сезоне команда выступит в Российской Премьер-Лиге.

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