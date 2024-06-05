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«Развязка, о которой все мечтали». Президент РПЛ — о чемпионской гонке в прошлом сезоне

«Развязка, о которой все мечтали». Президент РПЛ — о чемпионской гонке в прошлом сезоне
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в сезоне-2023/2024. По его мнению, болельщики получили ту развязку чемпионата, о которой давно мечтали.

«Это была чемпионская гонка или возня? Я считаю, что это была настоящая чемпионская гонка. Да, могли команды, которые боролись за чемпионство, выступать лучше, все спотыкались, но тем не менее я останусь при своём мнении, что это была настоящая чемпионская гонка.

Итоги могут быть разные, оценки могут быть разные у чемпионата, но соглашусь, что главная оценка прошедшего сезона – это как раз та самая гонка, которую мы увидели, та самая развязка, о которой все давно мечтали», — сказал Алаев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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