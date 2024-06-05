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Непомнящий: футболисты сборной России ментально в отпуске — не ожидаю искромётной игры

Непомнящий: футболисты сборной России ментально в отпуске — не ожидаю искромётной игры
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных Беларуси и России. Встреча состоится в пятницу, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало матча — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что сборной России в товарищеском матче с Беларусью будет легко. Наступает такой период, когда игроки только закончили чемпионат, но ментально ребята уже давно в отпуске. Не ожидаю от сборной России искромётной игры, но если белорусы окажут яростное сопротивление, будет интересно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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