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Аршавин оценил соперников «Зенита» в борьбе за чемпионство в прошедшем сезоне

Аршавин оценил соперников «Зенита» в борьбе за чемпионство в прошедшем сезоне
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о соперниках петербуржцев по чемпионкой гонке в минувшем сезоне. Эксперт отметил ухудшившиеся весной результаты «Краснодара» и нестабильную игру в обороне «Динамо».

«Зенит» просто сыграл ниже своего уровня, который он показывал предыдущие пять лет. «Краснодар» стал получше, но он всё равно осенью и весной – разные команды. «Динамо», в принципе, мне кажется, типичная команда Марцела [Лички], которая хорошо атакует и плохо обороняется, которая может выиграть 4:2, а потом проиграть 0:4», — сказа Андрей Аршавин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. В конечном итоге «Зенит» завоевал шестой чемпионский титул подряд.

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