Валерий Непомнящий: меня смутило назначение Марко Николича в ЦСКА

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского ПФК ЦСКА.

«Меня немного смутило назначение Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА. Ещё до назначения сербского тренера я говорил, если Федотова не оставляют, то резонно было бы пригласить Игнашевича. Николич работал с «Локомотивом» на багаже Юрия Павловича Сёмина. Но это шутка. Николич действительно неплохо работал с «Локомотивом», но не факт, что у него получится в ЦСКА. Не знаю, какая задача будет перед ним ставиться в условиях, когда у клуба достаточно жёсткий трансферный бюджет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.