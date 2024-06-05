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«Чем выше, тем больше денег». Карпин — о месте «Ростова» в таблице РПЛ

«Чем выше, тем больше денег». Карпин — о месте «Ростова» в таблице РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о призовых, которые получают команды Российской Премьер-Лиги в зависимости от итогового места в турнирной таблице по итогам сезона.

«Было ли принципиально для «Ростова» занять на одно место выше, чем мы заняли? Да. Какая разница в деньгах? Конкретно точно не знаю, я этим не занимаюсь, но чем выше место, тем больше денег, так скажем», — заявил Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка — на пять меньше, чем у ЦСКА, расположившегося на шестой строчке. Отметим также, что в последних пяти матчах чемпионата России минувшего сезона жёлто-синие потерпели три поражения.

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