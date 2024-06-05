Президент РПЛ: мы впервые после санкций, СВО получили сезон, который подарил праздник

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высоко оценил событийность сезона-2023/2024.

«Я долго вспоминал, когда мы подводили итоги, когда мы видели такую развязку. Многие вспоминают 10 лет назад, когда тоже три команды боролись, но мне кажется, по эмоциям похожий чемпионат был только в 1996 году, когда был «золотой» матч. И вот мы впервые после всех санкций, СВО получаем чемпионат, который реально людям подарил праздник.

Но тем не менее мы всё равно находим это не так, это не то, уровень падает. Да нет. Уровень тоже можно оценивать по-разному. Единственная оценка уровня для меня – это еврокубки. Поэтому сейчас это всё условно. Кому-то кажется, что стали меньше бегать, меньше бороться, меньше забивать, что звёзд не тех приводят. Но это всё условно, личная оценка. Я оцениваю чемпионат по-другому», — сказал Алаев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».