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Президент РПЛ сообщил, что команда с последнего места получит от лиги около 400 млн рублей

Президент РПЛ сообщил, что команда с последнего места получит от лиги около 400 млн рублей
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал призовой фонд минувшего сезона лиги — 10 млрд рублей. По словам функционера, команда, занявшая последнее место в турнирной таблице РПЛ, получает порядка 400 млн рублей за сезон.

«Распределяется по итогам сезона 10 млрд. Минимально команда, занявшая 16-е место, получит порядка 400 млн», — сказал Алаев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, на последнем месте в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги финишировал «Сочи». Предпоследнюю строчку заняла «Балтика». Именно эти два клуба напрямую вылетели из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. «Урал» и «Пари НН» отстаивали свою прописку в элитном дивизионе в стыковых матчах.

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