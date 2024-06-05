Президент РПЛ объяснил, почему не был перенесён снежный матч ЦСКА с «Ростовом» в декабре

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему не был перенесён матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом» (2:0). Напомним, игра состоялась 3 декабря.

«За час до матча мы отработали возможности. Тоже не просто взять и перенести матч. Ты должен людям сказать, когда мы играем. В день матча, когда понимали, что есть проблемы, было отработано. Оперативно поговорили с вещателем, с органами безопасности города, со всеми техническими службами, с представителями команд. Со всеми проговорили перенос матча на следующий день, что позволяло привести поле в порядок, убрать снег. Прогноз погоды говорил о том, что на следующий день принципиально другие условия, пригодные для проведения матча. Поэтому мы технически отработали с руководством РФС, с Максимом Львовичем, Александром Валерьевичем, проговорили вариант. Более того, предварительно я был на стадионе, проговорили с судьёй, что возможен перенос матча.

В принципе, клубы все были готовы к переносу. Что помешало? Решение судьи. Мы провели конф-кол с участием представителей РФС. Я был в подтрибунном помещении, мы сказали судье о том, что технически мы готовы. Матчи оба могут состояться завтра, мы говорили о двух матчах. На что судья принял решение, что он считает, что играть можно», — заявил Алаев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».