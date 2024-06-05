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Алаев сообщил, что в РПЛ не поступали предложения от клубов о расширении лиги

Алаев сообщил, что в РПЛ не поступали предложения от клубов о расширении лиги
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что клубы не обращались в лигу с предложениями о расширении чемпионата. Ранее в СМИ и среди экспертов появились дискуссии о целесообразности расширения РПЛ до 18 команд.

«Приходили ли ко мне команды, которые сейчас вылетели, с просьбой о расширении лиги не на предстоящий сезон, а через сезон? Нет, на данный момент таких обращений не было. Не было их и по ходу. И вся вот эта дискуссия, которая, так или иначе, была в прессе, что надо расширять, 18 команд… Вообще такая дискуссия это каждый март, каждый год это одно и то же. Проходит зимнее межсезонье, и начинают клубы активизировать работу по тому, чтобы расширять лигу», — сказал Алаев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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