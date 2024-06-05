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Президент РПЛ объяснил, почему календарь чемпионата составляется по частям

Президент РПЛ объяснил, почему календарь чемпионата составляется по частям
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о составлении календаря.

«Нас часто критикуют, что вот там в Англии календарь наперёд, там на несколько месяцев, все всё знают, а мы как раз почему порционно выдаём календарь, потому что мы попали в ситуацию, когда клубы не в равных условиях, и поэтому мы в ручном режиме делаем расписание по дням, по временным слотам, учитывая сложности «Ростова», «Краснодара», учитывая логистические сложности тех, кто к ним едет.

Всегда стараемся дать им на день больше, поэтому давайте так, я точно не должен там хвалить лигу, но вот здесь мне бы это хотелось, потому что мы весь сезон в ручном режиме это всё регулировали, и ни у одного клуба не возникло вопросов, что под кого-то это делается, почему там на день больше. В принципе, мы ровно прошли сезон, календарь был ритмичным, учитывали интересы клубов со сложной логистикой», — сказал Алаев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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