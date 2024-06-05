Агент: у Зайнутдинова приоритет — остаться в Европе, возвращение в Россию не рассматриваем

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы казахстанского полузащитника турецкого «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московских ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака».

«Я уже говорил, что из ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» на нас никто не выходил и к Зайнутдинову нет никакого интереса со стороны этих клубов. Мы вообще не рассматриваем эти варианты. У Зайнутдинова приоритет — остаться в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», так как у него долгосрочный контракт. Мы уходили из России, потому что у Зайнутдинова была мечта играть в Европе», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Зайнутдинову 26 лет, ранее он выступал в ЦСКА и «Ростове».