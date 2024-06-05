Президент РПЛ заявил, что клубы сами приняли решение оставить матчи в декабре в календаре

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что клубы сами приняли решение оставить матчи в декабре в календаре игр РПЛ.

«Наверное, мне хотелось бы иметь больше полномочий, в том числе и при таких вопросах, потому что я на общем собрании говорил, что вот моя точка зрения, что в декабре достаточно один тур играть. Но на данный момент, опять же, вернёмся к тому, что есть регламент, есть порядок работы, в котором мы живём, в котором мы работаем. Клубы решают, я не голосую, у меня нет права голоса.

Моя задача — собрать разные варианты, а вариантов календаря было шесть, разложить им «за» и «против» по каждому варианту, разъяснить всё. А руководители клубов скажут: «Нет, Александр, мы будем играть вот так». Я им сказал: «Окей, хотите играть 8 декабря, значит, моя задача как руководителя составить календарь так, чтобы было больше игр в южных городах, чтобы не было проблем с этими мячами и прочими вопросами, обеспечить нормальную возможность проведения матчей. Хотите играть 8 декабря, значит, будете играть», — заявил Алаев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».