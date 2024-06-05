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Президент РПЛ ответил на мнение, что у лиги конфликт с РФС

Президент РПЛ ответил на мнение, что у лиги конфликт с РФС
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на мнение о том, что у лиги обострились отношения с Российским футбольным союзом (РФС). По его словам, иногда взгляды РПЛ и РФС на те или иные вопросы могут расходиться, но никакой конкуренции между организациями нет, поэтому речи о конфликте идти не может.

«У РФС и РПЛ абсолютно рабочие взаимоотношения, уважительные, в том числе и личные. Могут быть разные точки зрения на определённые моменты, но тем не менее точно нет какой-то конкуренции. Нет напряжения», — сказал Александр Алаев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, чемпионом РПЛ в сезоне-2023/2024 стал «Зенит». Это шестое чемпионство для сине-бело-голубых подряд.

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