Аршавин — о шутке Безрукова: выскажу непопулярную позицию в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с футболистом казанского «Рубина» Русланом Безруковым, который получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тысяч рублей за шутку про деньги и «Краснодар».

«Задело ли меня высказывание Безрукова? Меня нет. Я непопулярную позицию в своём клубе выскажу. В принципе, как всегда. Безобидная шутка. В принципе, человек с юмором», — сказал Андрей Аршавин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции.