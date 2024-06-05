Нагельсман — о Кроосе: в сборной у него нет и не будет особого статуса, ему он и не нужен

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Тони Кроосе после товарищеского матча со сборной Украины (0:0).

«Он провёл выдающуюся карьеру. Шесть побед в Лиге чемпионов! Самое приятное, что он сочетает в себе лучшие качества и человека, и футболиста. С Тони невероятно приятно работать, он является исключительно командным игроком. В сборной Германии у него нет и не будет особого статуса, но ему он и не нужен», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport.

Напомним, товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоялся в понедельник, 3 июня. Встреча прошла на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Вальтером Альтманом из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом (0:0).