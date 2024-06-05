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Валерий Непомнящий: очень сильно не нравится, что много иностранцев возглавляют клубы РПЛ

Валерий Непомнящий: очень сильно не нравится, что много иностранцев возглавляют клубы РПЛ
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий раскритиковал тенденцию назначения иностранных специалистов в клубы РПЛ.

«Мягко говоря, мне очень сильно не нравится, что много иностранных тренеров возглавляют команды РПЛ. Я не понимаю, какими критериями пользуются работодатели, когда приглашают в клуб российских или иностранных специалистов. Как выстраивается логика приглашения?

У меня нет ответа на вопрос, что нужно делать российским тренерам в такой ситуации. Очевидно, что существует шкала критериев. Профессионализм тренера заключается в определённых моментах. Честно, не знаю, что учитывается, а что нет при выборе тренера, ведь в роли работодателя я никогда не был», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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