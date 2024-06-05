Президент РПЛ ответил на критику от Семака по поводу его слов о чемпионской интриге

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на критику со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Напомним, после победы «Рубина» над «Зенитом» в РПЛ (2:0) Алаев публично поблагодарил казанцев за чемпионскую интригу. Семак ответил на это высказывание, призвав футбольных руководителей быть нейтральными и не выносить симпатии к конкретным клубам в информационное поле.

— Какое ваше отношение к высказыванию Семака и не кажется ли вам, что на самом деле как президент лиги вы не можете себе позволять таких высказываний?

— Ну, во-первых, раз уж мы затронули тему Сергея Богдановича Семака, я хотел бы его поздравить с выдающимся результатом, как и всех руководителей клуба. Первый требл в истории, команда-династия. Действительно, великое достижение, и самое главное, абсолютно заслуженное.

Возвращаясь к моим словам, может быть, кому-то показалось, или может быть, действительно, не совсем корректно, но я говорил только об одном. Я говорил о том, что мне как президенту лиги, как просто болельщику всё равно, кто на первом месте, кто на втором. Мы, я говорил за болельщиков, хотим интригу. И Рашида Маматкуловича я поблагодарил за то, что он вернул нам интригу.

Если бы в тот момент на первом месте шёл бы футбольный клуб «Ростов» или «Краснодар», например, и проиграл бы футбольному клубу, я не знаю, «Локомотив», и это привело бы к тому, что обострилась интрига, я бы сказал бы то же самое», — сказал Александр Алаев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».