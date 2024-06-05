«Это что такое?» Карпин ярко рассказал, что его бесит в футбольном судействе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что его раздражает в российском судействе.

«Рассказать, что меня больше всего волнует? Не то что волнует, бесит, даже так бы сказал. Вот эта вот ЭСК. Вот это бесит, что любое решение, 99% решений, даже неправильных, которые для всех неправильные, они всё равно поддерживают. Для чего они нужны?

Они судьи. Корпоративная этика, они, видимо, из-за этого защищают 99% решений, ЭСК говорит, что это правильное решение. Хотя 99% такой, 100% общественности, так скажем, говорит, что это, там, был пенальти, не был пенальти, там, был офсайд, не был офсайд, неважно. Они поддерживают судей. Для чего тогда нужна эта Экспертно-судейская комиссия? Чтобы их поддерживать всё время? Их защищать, это что такое?» — заявил Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».