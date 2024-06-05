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Вратарь «Зенита» Адамов подвёл личные итоги прошедшего сезона

Вратарь «Зенита» Адамов подвёл личные итоги прошедшего сезона
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов подвёл личные итоги прошедшего сезона. Также футболист рассказал о главной сложности, которая возникла при переходе в «Зенит».

«Когда ты переходишь в команду, которая всегда выигрывает, от тебя ждут только побед. С этой точки зрения было тяжело. Вот эти мысли: выиграем или не выиграем — немножко поддавливало. Считаю, что я с этим справился.

Ситуация со взрывом газа зимой стала сильным ударом для меня и семьи. Мы вспоминаем, и мурашки проходят по телу. Мурашки от того, что мы пережили. Возможно, вот эти победы и медали — это вознаграждение сверху. Свою семью очень люблю: жену и сына! Огромный привет им. Всё это благодаря им и в первую очередь для них!» — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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