Гершкович: Черчесов сделает всё, чтобы приблизить Казахстан к вершинам в мировом рейтинге

Бывший футболист Михаил Гершкович высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Для меня загадка, почему Станиславу Черчесову не доверились в России. Я не могу это понять, потому что Черчесов — тренер высокого уровня. Нужно адресовать этот вопрос руководителям и менеджерам российских клубов. У них почему-то сейчас серьёзный настрой на никому не известных с точки зрения тренерских успехов иностранных специалистов.

Я уверен, что Черчесов будет работать в сборной Казахстана очень качественно и с полной самоотдачей. Но надо понимать, что сегодня сборная Казахстана достаточно далеко в мировом рейтинге. Я уверен, что Станислав Саламович сделает всё, чтобы приблизить казахский футбол к вершинам в мировом рейтинге», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.