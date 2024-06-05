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Гершкович: Черчесов сделает всё, чтобы приблизить Казахстан к вершинам в мировом рейтинге

Гершкович: Черчесов сделает всё, чтобы приблизить Казахстан к вершинам в мировом рейтинге
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Бывший футболист Михаил Гершкович высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Для меня загадка, почему Станиславу Черчесову не доверились в России. Я не могу это понять, потому что Черчесов — тренер высокого уровня. Нужно адресовать этот вопрос руководителям и менеджерам российских клубов. У них почему-то сейчас серьёзный настрой на никому не известных с точки зрения тренерских успехов иностранных специалистов.

Я уверен, что Черчесов будет работать в сборной Казахстана очень качественно и с полной самоотдачей. Но надо понимать, что сегодня сборная Казахстана достаточно далеко в мировом рейтинге. Я уверен, что Станислав Саламович сделает всё, чтобы приблизить казахский футбол к вершинам в мировом рейтинге», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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