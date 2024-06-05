Игорь Акинфеев высказался об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уходе тренера Владимира Федотова из клуба.

«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб — Олега Петровича, Мурата Салимовича, Радика Рамильевича, Николая Ивановича — за эти два сезона. За каждую тренировку и всё время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе.

Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, — наш триумф в Лужниках. Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном — мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаёмся друзьями!» — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.