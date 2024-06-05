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В «Оренбурге» сообщили, где команда проведёт летние сборы

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, где команда проведёт летние учебно-тренировочные сборы.

«Оренбург» проведёт сборы в Турции. Они начнутся 15 июня», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Оренбург завершил сезон-2023/2024 на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. В матче заключительного, 30-го тура чемпионата России оренбуржцы сыграли вничью со «Спартаком» на домашней арене. В последних пяти играх высшего российского дивизиона минувшего сезона команда Деограсии одержала только одну победу — над «Крыльями Советов».

Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», на третьей строчке расположилось московское «Динамо».